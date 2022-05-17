Лавров: Россия не останется без интернета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не останется без интернета, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС. В ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» дипломат подчеркнул, что задачу по обеспечению подключения РФ к Сети поставил российский президент Владимир Путин. Лавров заверил, что данная задача будет выполнена.

Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас чётко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами, — заявил Лавров.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что пользователи столкнулись с трудностями при попытке скачать приложение магазина мобильных приложений NashStore — российский аналог Google Play — уже в день запуска платформы. В издании уточнили, что при попытке скачать загрузочный файл приложения появляется уведомление об ошибке, что лимит скачивания «превышен». Журналисты отметили, что для того чтобы скачать NashStore, пользователь должен оформить подписку на облачное хранилище «Яндекс 360».

Сбой в работе платформы Rutube произошёл 9 мая. В компании назвали атаку «самой мощной» за всю историю работы и предположили, что она была запланирована заранее, чтобы сорвать трансляцию парада Победы. Источник издания The Village счёл, что причиной проблем сайта Rutube стала утечка кодов доступа к сайту. По данным собеседника издания, в результате кибератаки был «полностью удалён код сайта», в результате чего есть вероятность, что хостинг «не подлежит восстановлению».