Лавров рассказал о планах России по экспорту нефти Лавров: Россия готова продавать нефть любой стране

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия может экспортировать нефть любой стране, которая в этом нуждается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени, передает РИА Новости. Он также отметил, что Россия оказывает другим государствам помощь в развитии собственной нефтяной промышленности. В частности, добавил Лавров, такие разговоры ведутся с руководством Уганды.

Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И, если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна, — сказал министр.

23 июля стало известно, что Евросоюз разрешил российским компаниям поставлять нефть в третьи страны. Лидеры стран — членов ЕС приняли такое решение для того, чтобы не усугублять негативные последствия антироссийских рестрикций в сфере продовольствия и энергетической безопасности. Исключения из санкций коснулись трех крупнейших компаний РФ — «Роснефти», «Газпрома» и «Совкомфлота».