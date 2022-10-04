Лавров: для России не принципиально признание Западом референдумов

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Сергей Лавров

Для России абсолютно не принципиально, признает Запад референдумы о хождении в ее состав новых территорий или нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако, по словам министра, было бы правильно, если бы весь мир осознал новую реальность, сообщает РИА Новости.

Абсолютно не принципиально. Конечно, правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, которая была неизбежна, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что принцип равноправия и самоопределения народов закреплен во многих документах, в то числе в Уставе ООН. В декларации Генассамблеи всемирной организации указывается, что необходимо уважать территориальную целостность государств, чьи правительства признают право на самоопределение и представляют весь народ, проживающий на их территории. По его словам, режимы Зеленского и Порошенко этим критериям не соответствовали.

Глава МИД добавил, что подавляющее большинство стран понимают правоту России, но не всем из них хватает сил и мужества говорить об этом. Он выразил уверенность, что «правда пробьет себе дорогу». Министр подчеркнул, что вхождение новых территорий в состав России опирается на свободное волеизъявление проживающих там людей. Непризнание итогов референдумов и нагнетание конфронтации в отношении РФ антиисторично.

Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что не следует ждать одномоментного признания миром включения в состав России новых территорий. Он пояснил, что такие процессы всегда протекают постепенно и конечном итоге это произойдет. Он также усомнился в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории.

Согласно результатам референдумов о присоединении к РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.