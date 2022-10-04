Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России Экс-сенатор США Блэк: в конечном счете мир признает новые территории России

Фото: kremlin.ru

Со временем мировое сообщество признает вхождение в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил в интервью РИА Новости бывший сенатор США Ричард Блэк. Он также усомнился в том, что Украина сможет вернуть эти территории.

Политик отметил, что не следует ждать одномоментного признания миром включения в состав России новых территорий. Такие процессы всегда происходят постепенно.

Думаю, что это в политическом плане продвинет российские интересы <...>. Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу <...>, но в конечном счете это произойдет, — заявил сенатор.

По его словам, сразу же территориальные изменения какой-либо страны признаются обычно только ее ближайшими союзниками.

Бывший сенатор также выразил сомнения в том, что Украина «сможет забрать эти территории назад».

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о присоединении к РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.