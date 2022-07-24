Лавров: РФ предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян Лавров: Москва поставит Каиру тест-системы для выявления оспы обезьян в случае необходимости

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров в Каире с коллегой из Египта Самехом Шукри, что Москва готова предоставить Египту специальные системы для выявления оспы обезьян. Россия осуществит поставки, если у египетских партнеров появится в этом необходимость.

И мы также предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян, — отметил министр.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Инфекция представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, отметил он.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что состояние здоровья россиянина, который первым в стране заразился оспой обезьян, не вызывает опасений. В ведомстве отметили, что пациент проходит курс лечения в больнице с инфекционным профилем. Медикам удалось предотвратить цепочку заражений благодаря его своевременной изоляции.