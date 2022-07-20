Лавров рассказал о своих ощущениях после начала спецоперации на Украине Лавров признался, что испытал облегчение после начала спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Спецоперация на Украине была неизбежной из-за многочисленных издевательств Киева над здравым смыслом и населением Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. По его словам, с началом спецоперации он испытал облегчение.

Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что украинские власти удерживаются Западом от любых конструктивных действий. По его мнению, Киеву просто не дадут вести диалог с Москвой до тех пор, пока такое решение не примут США, и вести переговоры с Украиной в нынешней ситуации нет смысла. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что если диалог между Россией и Украиной возобновится, то Москва выдвинет более жесткие условия по сути и времени их исполнения.