Лавров рассказал, как призывы изолировать Россию повлияли на Джонсона Лавров: вместо изоляции России партия Джонсона изолировала его самого

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ТАСС отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявив, что за время пребывания на своем посту Джонсон доказал, что гоняется за внешними эффектами и держится за власть. При этом его призывы изолировать Россию привели к обратному эффекту, отметил дипломат.

Все говорили, что Россию надо изолировать, а в итоге партия Джонсона изолировала его самого, — заявил Лавров.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, чему предшествовал массовый уход чиновников со своих постов. Свои посты оставили в том числе глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам ещё до его назначения на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей. Теперь Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.