Лавров рассказал об отсутствии отношений между Россией и США Лавров: у РФ сейчас почти нет отношений с США, контакты проходят по необходимости

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Москва и Вашингтон практически не взаимодействуют друг с другом на дипломатическом уровне, сообщил 20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает слова главы дипведомства «Интерфакс», сейчас между двумя странами обсуждается лишь работа, связанная с деятельностью посольств.

У нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы только по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны — хозяйки ООН, — заявил Лавров.

Лавров заявил, что США используют Киев в противоборстве двух стран как боевой наконечник, поставляя ему вооружения. Такое отношение к Украине он назвал безнадежным курсом.

Ранее стало известно, что Киевский горсовет расторг договор аренды земли с посольством России. Мэр города Виталий Кличко отметил, что Горсовет обратился к правительству страны с просьбой вернуть имущество российского посольства на баланс города.