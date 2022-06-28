«Минобороны четко разъяснило»: Лавров высказался о ситуации в Кременчуге Лавров: ТЦ в Кременчуге загорелся после удара России по ангару с оружием из США

Фото: AP/TASS

Кременчуг. Украина

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на сообщения СМИ, обвиняющие ВС РФ в бомбежке торгового центра в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Руководитель дипведомства подчеркнул, что удары наносились по ангарам, где хранилось поставленное США оружие, а пламя от взрыва перекинулось на недействующий торговый центр, передает ТАСС.

Вчера все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга, где показывали кадры горящего ТЦ, обвинив российских военных, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр, — сказал Лавров.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что чем больше поставок оружия Киеву будет осуществляться, тем больше «задач» российские войска будут выполнять на земле. Лавров добавил, что все намеченные цели будут достигнуты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России 27 июня нанесли ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой. В сообщении указывалось, что в результате взрыва начался пожар, который перекинулся на расположенный рядом нефункционирующий торговый центр.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев считает, что Киев попытается представить ситуацию как инцидент, подобный Буче, созвав для этого срочное заседание Совета Безопасности ООН. Он утверждает, что торговый центр на самом деле использовался как склад боеприпасов и место для подготовки и обучения отрядов территориальной обороны.