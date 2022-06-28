Минобороны России поделилось деталями о взрыве в Кременчуге Минобороны РФ: ВКС нанесли удар по ангарам с иностранным вооружением в Кременчуге

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Пожарные ГС ЧС Украины во время ликвидации пожара. Кременчуг. Полтавская область. Украина

ВКС России 27 июня нанесли ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Попаданием высокоточных ракет российские войска уничтожили бронетехнику с оружием и боеприпасами, произведенными в США и ЕС. Генерал-лейтенант добавил, что детонация снарядов на складах привела к пожару в закрытом торговом центре, кадры которого были опубликованы в Сети накануне.

В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства <...> поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре​, — заявил Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженное вооружение планировалось отправить группировкам ВСУ, базирующимся в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в Кременчуге загорелся торговый центр, в котором якобы находилось более тысячи человек. Украинский глава утверждал, что причиной возгорания стало ракетное попадание.

Позднее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал, что ситуация с торговым центром в украинском Кременчуге может быть схожа с бучинской провокацией. По его мнению, в инциденте в Кременчуге есть множество несостыковок, которые «бросаются в глаза».

Той же ночью украинский постпред при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза организации, в котором просит провести срочное заседание по ситуации на Украине. Кислица также просил, чтобы перед Совбезом с докладом выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.