ЛНР: Киев намерен представить удар по Кременчугу как вторую Бучу Помощник главы ЛНР заявил, что удар по Кременчугу хотят «раскрутить» по аналогии с Бучей

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Киев намерен представить удар российских войск по кременчугскому ТЦ как еще один инцидент, подобный Буче, созвав для этого срочное заседание Совета Безопасности ООН, заявил в своем Telegram-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, кременчугский торговый центр использовался как склад боеприпасов и место для подготовки и обучения отрядов территориальной обороны.

Киев затребовал срочно собрать Совет безопасности ООН. По всей вероятности, хотят раскрутить такую же тему, как в Буче, — сказал Киселев.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил о том, что ВКС России 27 июня нанесли ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой. Он указал, что в результате взрыва начался пожар, который перекинулся на расположенный рядом нефункционирующий торговый центр.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал, что ситуация в Кременчуге может быть схожа с «бучинской провокацией». По его мнению, в инциденте есть множество несостыковок, которые «бросаются в глаза».