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28 июля 2025 в 15:28

Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине

Лавров: условия России подразумевают Украину вне НАТО и признание территорий

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ Киева от вступления в НАТО, а также признание новых территорий РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Он напомнил, что Альянс продолжал расширяться, несмотря на обещания этого не делать, передает РИА Новости.

Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, — отметил глава российской дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы добиться большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и руководства ЕС. По его словам, они несут ответственность за то, что сейчас происходит на поле боя.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему рассчитывает на политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине. По его словам, СВО продолжается из-за того, что Украина и Запад отказались от диалога.

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