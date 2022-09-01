Лавров заявил, что Россия ждет от МАГАТЭ объективности Лавров: Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС

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Миссия Международного агентства по атомной энергии

Российские власти ожидают объективной оценки ситуации на ЗАЭС от делегации МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе выступления перед студентами МГИМО он подчеркнул, что украинская сторона намерена затруднить визит и работу делегатов международного агентства. По словам Лаврова, Киев не хочет, чтобы миссия МАГАТЭ достигла объективности.

Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы, — заявил Лавров.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что делегация МАГАТЭ въехала на подконтрольную России часть Запорожской области. По его словам, приезд экспертов в Энергодар ожидается в течение часа. Он уточнил, что делегаты уже проехали пропускной пункт Васильевка.

1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции, сообщили в Минобороны РФ. Украинские военные также попытались сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации, отметили в ведомстве.