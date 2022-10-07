Лавров ответил на заявление Зеленского о превентивном ударе по России Лавров — о заявлении Зеленского: Киев создает риски, связанные с оружием массового поражения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Киев создает риски, которые связаны с применением оружия массового поражения (ОМП), о чем свидетельствует заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе заседания комиссии генсовета партии «Единая Россия» дипломат перечислил угрозы, которые, по его мнению, исходят от украинских властей, включая программы в «незаконно созданных Пентагоном военно-биологических лабораториях», а также удары по ЗАЭС.

И особенно в этой связи нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения. А вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата СВО, — заявил Лавров.

6 октября Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия со стороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь призвал мир обратить внимание на заявление Зеленского, поскольку, по его мнению, это не что иное, как призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля выразил уверенность, что США и Великобритания де-факто руководят действиями Киева, поэтому они должны нести ответственность за такие слова.