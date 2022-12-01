Лавров оценил угрозу ядерной войны Лавров заявил о высоком риске ядерной войны при неядерном столкновении ядерных держав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Глава ведомства также напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.

У нас есть совместное заявление президентов (России и США. — NEWS.ru) от июня 2021 года, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать. Есть соответствующее аналогичное заявление уже пяти ядерных государств, причем мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным, — заявил на пресс-конференции Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что глава российского государства Владимир Путин не станет применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. По мнению украинского лидера, Москва не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку не способна гарантировать безопасность мира.

До этого МИД РФ опубликовал заявление с призывом к «ядерной пятерке» продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Из заявления следует, что Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.