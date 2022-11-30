Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия NYT: Зеленский исключил возможность применения Россией ядерного оружия

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава российского государства Владимир Путин не станет применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. По мнению украинского лидера, Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку Москва не способна гарантировать безопасность мира, передает The New York Times.

Я не думаю, что он (Путин. — NEWS.ru) применит ядерное оружие, — заявил Зеленский на ежегодном деловом саммите DealBook.

Министерство иностранных дел РФ ранее опубликовало заявление с призывом к «ядерной пятерке» продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Из заявления следует, что Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер ранее заявил, что Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя гегемоном. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прибегнет к применению любого оружия, в том числе ядерного, если возникнет серьезная угроза жителям страны, а также ее территориальной целостности.