МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

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Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление с призывом к ядерной «пятерке» продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Подчеркивается, что Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Из заявления также следует, что доктринальные установки России в области ядерного оружия основаны исключительно на обороне и не допускают расширительного толкования.

Призываем другие страны ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта, — указано в релизе.

В дипведомстве указали, что возможное применение Россией ядерного оружия допустимо только в целях обороны, когда вооруженная атака на государство ставит под угрозу его существование.

Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия подтверждает приверженность заявлению лидеров пяти государств (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция), обладающих ЯО, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года, — следует из публикации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков убежден, что постоянное обращение к теме ядерного оружия со стороны Запада безответственно. По словам представителя Кремля, такая тенденция наблюдается как на официальном уровне, так и со стороны СМИ. Спикер Кремля указал, что Москва не собирается участвовать в подобной «накачке».

В свою очередь газета The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, утверждает, что российские «военные лидеры» обсуждали возможности, а также сроки применения тактического ядерного оружия на Украине. Согласно информации издания, соответствующие данные, полученные американской разведкой, были озвучены в правительстве США в середине октября.