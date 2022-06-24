Лавров обвинил Гутерриша в затягивании продовольственного кризиса в мире Глава МИД РФ Лавров обвинил генсека ООН Гутерриша в затягивании продовольственного кризиса

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что тот своими действиями затягивает продовольственный кризис в мире. Слова российского дипломата прозвучали в интервью телеканалу «Беларусь 1». По мнению Лаврова, международная организация чрезмерно медленно реагирует на срочные вопросы.

По сути дела своими действиями затягивает кризис продовольственный. Если не дает возможности побыстрее направить то зерно, это прискорбно, — сказал Лавров.

Речь шла о вывозе украинского зерна. Гутерриш, по словам Лаврова, пытается решить проблему и направляет на переговоры в Москву массу предложений, в том числе по вывозу зерна через Белоруссию, Румынию и Молдавию. Однако дипломат считает, что реакция на срочные вопросы с стороны ООН поступает слишком медленно.

Лавров также подчеркнул, что российские военные ежедневно открывают коридоры для вывоза зерна, однако Гутерриш в своих действиях не учитывает данный факт.

Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское, — сказал глава отечественного МИД.

Также в ходе интервью Лавров заявил, что России не нужна новая «Большая восьмёрка». Подобным образом он прокомментировал обсуждаемую инициативу о создании новой G8 без США, Германии и Франции. Министр подчеркнул, что у государства уже есть новые структуры, прежде всего на евразийском пространстве.