Лавров обвинил Германию и Францию в «убийстве» Минских соглашений

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет права требовать от России нового соглашения о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины после провала минских договоренностей, говорится в статье главы российского МИД Сергея Лаврова для газеты «Известия». По его словам, минские договоренности стали очередной инсценировкой со стороны Запада, о чем недавно прямо заявил бывший лидер Украины Петр Порошенко.

Минские договоренности <...> убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять, — подчеркнул Лавров.

По его словам, Франция и Германия провозгласили себя гарантами Минских соглашений, но ничего не сделали для того, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса для согласования вопросов его особого статуса, амнистии, восстановления экономических связей и проведения выборов. Более того, правительства обеих стран заявили, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, свалив всю ответственность на Россию, вообще не упомянутую в документах. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что страна вообще не собиралась выполнять Минские соглашения и согласилась подписать их лишь для того, чтобы иметь возможность восстановить экономический рост и армию.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что санкции в отношении Москвы не отменят, если конфликт на Украине разрешится на «условиях России». Он также призвал немцев быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, поскольку так жители Германии не только покажут солидарность с Украиной, но и проявят заботу о собственной безопасности. При этом он подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.