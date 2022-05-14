Лавров назвал действия западных стран пиратскими

Сергей Лавров / Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Страны Запада ведут себя по-пиратски в отношении чужих материальных активов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Грабительскими действиями они окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых и договороспособных партнёров, отметил министр.

Никто не застрахован от экспроприации, от государственного пиратства. Поэтому не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков, — сказал Лавров.

Он также отметил, что Евросоюз сегодня окончательно утрачивает признаки самостоятельности. Сообщество послушно встраивается в англосаксонские планы по утверждению однополярного миропорядка и в угоду Вашингтону жертвует качеством жизни и интересами европейцев. Лавров добавил, что США с «младшими товарищами» особенно не церемонятся.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил передать замороженные в ЕС валютные активы России на восстановление Украины. Эту идею Лавров назвал воровством. По его словам, подобные действия у западные лидеров входят в привычку.