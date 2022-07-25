Лавров: Европа выполняет волю США себе в ущерб Лавров: Европа в украинском кризисе выполняет волю Вашингтона себе в ущерб

Фото: МИД РФ

Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Конго Жаном-Клодом Гакоссо, передает РИА Новости. Глава ведомства назвал действия Вашингтона диктатом.

Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена, — сказал Лавров.

Лавров прибыл с визитом в Конго. Это первая его поездка в республику. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства посетил город Ойо, откуда родом нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.

Представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова в Африке просят своих коллег из разных стран не фотографироваться с дипломатом. По ее словам, США надеются таким образом показать, что Россия якобы изолирована. Дипломат добавила, что Москва доказывает обратное не с помощью фотографий, а с помощью западных политиков и их глупости и полного отсутствия реальности.