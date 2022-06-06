Россия оставит за собой право прибегать к жесткому ответу в случае получения и применения Украиной ракет дальнего радиуса действия, поставляемых Западом, сообщил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва будет отодвигать нацистов как можно дальше от границы в случае возникновения угрозы.

Чем дальнобойнее будут системы, которые поставляет Киеву Запад, тем дальше будем отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза РФ, сказал глава внешнеполитического ведомства.

Власти Великобритании решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия, заявил 6 июня глава Минобороны страны Бен Уоллес. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее в НАТО приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России.