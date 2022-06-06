Лавров: чем дальнобойнее будут ракеты у Киева, тем жестче будет ответ

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Россия оставит за собой право прибегать к жесткому ответу в случае получения и применения Украиной ракет дальнего радиуса действия, поставляемых Западом, сообщил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва будет отодвигать нацистов как можно дальше от границы в случае возникновения угрозы.

Чем дальнобойнее будут системы, которые поставляет Киеву Запад, тем дальше будем отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза РФ, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Власти Великобритании решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия, заявил 6 июня глава Минобороны страны Бен Уоллес. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее в НАТО приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России.