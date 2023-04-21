«Крышка котла захлопнулась»: в ДНР сообщили об успехах сил РФ в Артемовске Гагин рассказал о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятии под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона [ВСУ]. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась, — сказал Гагин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркнул, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.

Позже стало известно, что российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», находившийся в районе Константиновки в ДНР. Удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией.