Крупный бизнес обяжут платить дополнительный налог Госдума приняла закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупного бизнеса

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. За счет соответствующий поступлений власти рассчитывают пополнить бюджет на 300 млрд рублей.

Согласно документу, налог будет разовым. Выплатить его необходимо до 28 января 2024 года. Средства будут поступать исключительно в федеральный бюджет.

Новым налогом будут облагаться компании, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. При этом ставка рассчитывается, исходя из прироста средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 год по отношению к 2018 и 2019 годам.

Закон не распространяется на предприятия малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельхозналога, организации, созданные после 1 января 2021 года, а также иностранные организации, деятельность которых в России началась после 1 января 2021 года.

Ранее в Госдуме также рассматривали законопроект, предполагающий введение налогообложения для граждан, работающих за пределами страны. Предполагается, что такие работники будут платить НДФЛ в размере 13% вне зависимости от налогового резидентства. Законопроект распространяется лишь на граждан, работающих в российских компаниях по трудовым договорам или договорам ГПХ в удаленном формате.