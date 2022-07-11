«Кровожадная и деструктивная особа»: Захарова о Трасс Захарова назвала главу МИД Британии Лиз Трасс кровожадной и деструктивной особой

Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лиз Трасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой» главу МИД Британии Лиз Трасс, которая собирается бороться за пост премьер-министра страны. До этого британский министр указывала, что она собирается «обеспечить поражение России в спецоперации» в случае своего избрания на пост лидера Консервативной партии.

Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути, — добавила она, снабдив свой пост фото Трасс на танке.

Джонсон 7 июля объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Ранее Трасс в статье для газеты Telegraph заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства. По её словам, она собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор». Она также пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «проигрыш» России на Украине.