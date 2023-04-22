«Кровавая игрушка в руках США»: Зюганов высказался о Зеленском Зюганов заявил, что Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Украинский президент Владимир Зеленский из клоуна превратился в кровавую игрушку в руках США, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в Минске перед началом работы международного антифашистского форума. Глава партии также отметил, что Вашингтон объявил войну всему русскому: истории, культуре, традициям, передает РИА Новости.

Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы, — сказал Зюганов.

Он выразил уверенность, что Европу удастся очистить от зла фашизма. Лидер партии напомнил, что Запад десятилетиями ведет войну против русского мира и ни разу ее не выиграл.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее сообщил, что Россия должна сформировать прогрессивные силы по борьбе с неонацизмом и каналы коммуникации с западным обществом внутри стран. Парламентарий отметил, что для этих целей в Минск прибыла делегация Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, где она участвует в антифашистском форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый деколонизационный закон. Он запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Ранее закон поддержала Верховная рада.