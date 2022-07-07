«Кризис начался до Джонсона»: Вассерман об отставке премьера Британии Депутат Госдумы Вассерман: отставка Джонсона ничего не изменит в отношениях Британии и России

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал NEWS.ru отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Парламентарий предположил, что сам ее факт ничего не изменит ни в Британии, ни в России. По его словам, происходящее сейчас в Соединенном Королевстве является частью многолетнего мирового экономического кризиса, порожденного неверной точкой зрения на действия России. Изменить ситуацию получится только после того, как эта позиция перестанет быть доминирующей.

Направление политики никогда не определяет один человек. Борис Джонсон, будучи премьером, продолжил очень многие начатые еще до него невыгодные для Британии действия, включая наращивание изоляции Российской Федерации. И кто бы ни пришел на место Джонсона, он также будет вынужден продолжать ту же разрушительную для самой же Британии политику, — отметил Вассерман.

Ранее политолог Никита Мендкович предположил, что новый хозяин Даунинг-стрит вряд ли изменит политику островного государства в отношении России. По его словам, Джонсона на посту премьера может сменить глава МИД Британии Лиз Трасс, «оголтелая и невежественная русофобка». Чтобы ситуация изменилась, лондонской элите необходимо стать более национальной и независимой от США, добавил эксперт.