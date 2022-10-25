Кремль не ждет от Турции злоупотреблений статусом основного поставщика газа Песков: не стоит опасаться амбиций Турции как основного поставщика газа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для обеспокоенности, что Турция будет использовать свой статус основного поставщика газа для скидок и отсрочек по платежам, передает «Интерфакс». По его словам, «никто не собирается выходить за грани разумного».

Есть мировая конъюнктура по торговле газом. Никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим, — заявил Песков.

Он отметил, что Анкара следует своим национальным интересам, продолжая экономические отношения с Москвой: она не присоединилась к западным санкциям.

Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить российского коллегу Владимира Путина о скидке на газ в размере 25%. По их данным, счет Анкары за топливо в 2022 году превысит $50 млрд, поэтому турецкий лидер добивается еще большего сближения с Россией, которая является основным поставщиком энергоресурсов.

В середине сентября в ходе встречи с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин заявил, что четверть поставок российского газа, поступающего в Турцию, будет оплачиваться в рублях. По его словам, соответствующая договоренность должна в скором времени вступить в силу.