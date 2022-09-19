Кредитные каникулы в России могут продлить на полгода Минфин предложил продлить кредитные каникулы до 31 марта 2023 года

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Минфин предложил продлить действие кредитных каникул на полгода — до 31 марта 2023 года, следует из документа, опубликованного ведомством на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В настоящее время такая возможность ограничена сроком до 30 сентября 2022 года. Подчеркивается, что мера позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов, — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе отмечается, что внедрение механизма кредитных каникул позволило уменьшить негативный эффект, оказанный на россиян западными санкциями.

Кредитные каникулы — это льготный период, в течение которого гражданин имеет возможность не погашать кредит или сократить размер выплат без применения взысканий со стороны банка.

Ранее стало известно, что сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект о продлении кредитных каникул для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В случае принятия поправок в закон граждане смогут брать отсрочку по займам на постоянной основе. Право может быть реализовано однократно при условии существенного снижения доходов заемщика.