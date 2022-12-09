Краснов: в России выявлены первые случаи получения взяток криптовалютой

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России правоохранительными органами выявлены первые случаи получения взяток криптовалютой, передает ТАСС. Он при это уточнил, что такие случаи не сильно распространены. Несмотря на это, по его словам, подобные преступления представляют повышенную общественную опасность.

Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены, — сказал Краснов.

Генпрокурор уточнил, что одно из таких преступлений было раскрыто в Хакасии, а взяткополучателем оказался начальник управления по контролю за оборотом наркотиков. Краснов добавил, что использование криптовалюты в криминальных расчетах может свидетельствовать о связи с организованной преступностью.

Наиболее часто дела о взятках возбуждают после инцидентов в сфере правоприменения, ранее заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Второй областью по количеству подобных преступлений он назвал исполнение воинской обязанности и военной службы.

По его словам, еще 8,5% коррупционных преступлений приходятся на сферу образования и науки, почти столько же (8,1%) — на финансовую деятельность. В области здравоохранения и социального обеспечения зафиксировали только 7,6% фактов взяточничества от общего числа дел по этой статье.