«Крайняя нелепость»: депутат Госдумы о запрете вакансий «только для славян» Депутат Бородай: информацию о запрете вакансий «для славян» нужно проверить

Фото: ГД РФ

Александр Бородай

Запрет публиковать вакансии с припиской «только для славян» является крайней нелепостью, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что данную информацию необходимо проверить, так как она достаточно странная.

Как уточнил депутат, в этом решении отсутствует логика. По его словам, работодатель, который не хочет принимать на работу кого-то, помимо славян, вряд ли будет поступаться своим принципом даже в том случае, если не сможет указать такую приписку в вакансии.

Информация о том, что суд запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян», крайне странная, ее нужно проверять. <...> Если люди не хотят принимать на работу кого-то, помимо славян, тут даже нельзя сказать про этнические группы или еще кого-то, то их и не примут. Вне зависимости от того, какое объявление в интернете они разместили. Так что все это пока представляется крайней нелепостью, — высказался Бородай.

Решение о запрете распространения в Сети объявлений, содержащих в качестве условия пометку «только для славян», ранее принял Солнцевский суд Москвы. Было установлено, что они являются незаконными и нарушают интересы государства и общества. Подобные объявления были найдены на русскоязычном форуме о Китае, сайте кастингов в Москве, а также на агрегаторах знакомств и найма людей творческих профессий.