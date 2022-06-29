«Конченый лгун»: Захарова обвинила в клевете британского министра обороны Захарова обвинила британского министра обороны в распространении фейков и клевете

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Бен Уоллес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британского министра обороны Бена Уоллеса в распространении фейков и клевете. В своём Telegram-канале она призвала главу Минобороны Британии привести хотя бы одно подтверждение своих слов.

Вслед за своим премьер-министром британский министр обороны Уоллес, который не так давно пообщался с [российскими пранкерами] Вованом и Лексусом, сказал, что «Мария Захарова, безусловно, являясь женщиной, еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами», — сыронизировала Захарова.

А дальше, иронизирует дипломат, министра обороны Соединённого королевства понесло на тему «лунатизма, комизма и мачизма». Захарова потребовала Уоллеса привести хоть один пример того, как она грозит «забросать всех бомбами» и обвинила его в клевете.

Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков, — написала официальный представитель российского МИД.

Не обошлось и без тонкого английского юмора: Захарова посмеялась над тем, что россиянки для британского министра обороны по-прежнему женщины.

Мистер Уоллес признал важный факт: россиянки по-прежнему для него женщины, а не «люди, у которых есть...». Пользуясь случаем, передаю привет Джоан Роулинг: ей женщиной быть нельзя, а мне можно — сам министр обороны Уоллес разрешил, — пошутила Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хамскими высказывания министра обороны Британии Бена Уоллеса в адрес главы России Владимира Путина. Представитель Кремля убежден, что такое поведение чиновника бросает тень на Великобританию, а уровень личной и политической культуры Уоллеса низок.