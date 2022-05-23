В ГД поддержали проект о наказании за следование санкциям Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах колонии за исполнение антироссийских санкций

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об уголовном наказании за следование антироссийским санкциям и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении, передает REGNUM. Если документ будет поддержан депутатами, нарушителям грозит наказание от крупного денежного штрафа до 10 лет лишения свободы.

Инициатива станет ответной мерой и направлена на стабилизацию ситуации в России, — отметили в комитете.

В случае принятия закона действия руководства коммерческой или иной организации, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций, будут квалифицироваться сразу по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса России.

Наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее Верховный суд России поддержал поправки в отношении введения уголовной ответственности за выполнение антироссийских санкций иностранными компаниями на территории страны. Их внесут на рассмотрение в Госдуму.