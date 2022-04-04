Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций

Верховный суд России поддержал поправки, предложенные парламентариями, в отношении введения уголовной ответственности за выполнение антироссийских санкций иностранными компаниями на территории страны, сообщил в своём Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. 3 апреля Клишас рассказал о совместной разработке поправок с нижней палатой. 4 апреля поправки внесут на рассмотрение в Госдуму.

Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России, — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на рассмотрение Госдумы будут внесены поправки в уголовное законодательство, предусматривающие наказание за исполнение антироссийских санкций иностранными компаниями на территории России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, подобного давления не испытывала ни одна страна мира. Однако данная ситуация заставляет «работать и крутиться».

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что санкции не оправдали ожиданий Запада, стремящегося развернуть россиян против власти и подорвать социальную стабильность. Они дали противоположный эффект, сплотив российское общество.