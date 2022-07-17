Клишас ответил на слова Блэра об окончании «эпохи господства Запада» Клишас: с «эпохой господства Запада» закончилась эпоха отрицания международного права

Фото: Пресс-служба Совета Федерации/АГН «Москва»

Андрей Клишас

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что эпоха отрицания международного права и эпоха применения силы странами НАТО в угоду геополитическим интересам завершилась вместе с «эпохой господства Запада». Так он в Telegram отреагировал на заявление экс-премьера Британии Тони Блэра, допустившего, что мир вскоре станет биполярным.

Сенатор подчеркнул, что именно Россия положила конец неоколониальной политике Запада.

«Эпоха господства Запада», о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о «либеральной демократии» завершились, в этом он прав, — отметил Клишас.

Он считает, что мир больше не вернется к неолиберальному колониализму.

Ранее Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу. По его мнению, Китай стал «второй в мире сверхдержавой», а председатель КНР Си Цзиньпин не скрывает желания вернуть под контроль Пекина Тайвань. Причем под руководством Си Китай «агрессивно» борется за влияние. Его союзниками будут Россия и, допустил Блэр, Иран.