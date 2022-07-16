Клишас призвал жестко ответить на обстрелы ВСУ территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Ответные действия со стороны России после украинских обстрелов ее территории должны быть максимально жесткими, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он написал в своем Telegram-канале, что в противном случае атаки будут продолжаться.

Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений обстрелы нашей территории будут продолжаться, — написал сенатор.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 16 июля сообщил, что ВСУ обстреляли граничащее с Украиной село Теткино. По его словам, обошлось без пострадавших. Однако снаряды, которых было больше двадцати, повредили несколько домов.