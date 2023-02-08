Клишас оценил позицию США по терактам на «Северных потоках» Клишас: отказ США опровергнуть обвинения по «Северным потокам» станет признанием вины

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Андрей Клишас

Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что уклонение Белого дома от суда по обвинению в причастности к терактам на газопроводе «Северный поток» станет признанием их вины. Посмотрим, пойдут ли власти США в суд, написал он в Telegram.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил авторство статьи о взрывах на «Северных потоках». Согласно его публикации, взрывчатку под газопроводами установили американские водолазы, позже ее активировали норвежцы.

Правительство США и лично [президент Джо] Байден были обвинены в террористическом акте на «Северном потоке». США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд, — отмечается в сообщении Клишаса.

Сенатор считает, что отказ Белого дома от судебного разбирательства станет признанием вины, несмотря на формальное отрицание.

Ранее Сеймур Херш заявил, что Норвегия могла участвовать в диверсии на «Северных потоках» из-за влияния Пентагона. В расследовании о причастности США к взрывам на газопроводах журналист подчеркнул, что норвежская сторона также могла быть заинтересована в продаже собственного СПГ.