Клишас: ЧВК и наемников могут вывести из «серой зоны» законодательства

Андрей Клишас / Фото Совет Федерации

Вопрос о легализации статуса частных военных компаний (ЧВК) могут снова рассмотреть в Госдуме и Совете Федерации, пишет портал ЯРНОВОСТИ со ссылкой на источники в российском парламенте. Также речь может идти об обсуждении новой редакции статьи Уголовного кодекса «Наемничество». Как пишет издание, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что необходимо придать им определенный правовой статус.

Сейчас и то и другое — «серая зона». Было бы правильно определить правовую политику в отношении этих компаний. Но на данный момент таких законопроектов в нашем комитете нет, — подчеркнул сенатор.

При этом первый зампред думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков заявил порталу, что в начале требуется политически определиться, насколько России необходимы поездки подобных «пассионариев» добровольцами не только в Донбасс, но и в другие страны, в случае, если это отвечает национальным интересам.

Корректировать статью Уголовного кодекса «Наемничество» и говорить о легализации ЧВК надо универсально, не просто для действий в Донбассе, но и тогда для всех других стран. Вопрос, безусловно, назрел. Его не обсуждают публично, потому что эту ситуацию привыкли решать «по понятиям», то есть правоохранительные органы просто закрывают глаза на какие-то ситуации, если от них не требуют обратное. Если же внезапно проблемы возникают у конкретного человека, то за него просто неформально вступаются. Конечно, лучше решить вопрос в правовом поле, очевидно, что это обсуждение пора провести, более того — его надо было провести еще несколько лет назад. Это актуально не только внутри страны, но и, к примеру, если наши граждане попадают в беду за рубежом, связанную с такой ситуацией, тогда их правовой статус в их собственной стране, в России, тоже будет иметь значение для ее решения, — отмечает Синельщиков.

Вопрос о возможности легализации частных военных компаний, который на данный момент не имеют никакого правового статуса в России, а также о статье «Наемничество» УК РФ еще несколько лет назад поднимал глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что российским наёмникам, участвующим в боевых действиях за рубежом против интересов РФ, может грозить до 18 лет лишения свободы. Законопроект об этом внесен 25 мая в Госдуму. В нижней палате парламента предложили приравнять переход на сторону противника к госизмене. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за публичный призыв к действиям против безопасности родной страны, а также за финансирование наёмников.