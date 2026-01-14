Поставки НАТО в польский Жешув, вероятно, предназначены для батальонов тактических групп Альянса, развернутых в регионе, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии NEWS.ru. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать эти грузы, так как никаких запланированных учений в зоне в настоящее время нет.

Их батальоны тактических групп, которые там находятся. Другого пока объяснения не вижу, потому что никаких запланированных учений там нет. Но мы будем внимательно отслеживать, кого они и что они везут, куда они это дальше потащат и где они это будут размещать. У нас все возможности для этого есть, — сказал Картаполов.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал мнение, что авиация НАТО доставляет новую партию военной помощи для ВСУ в польский город Жешув. Он считает, что это связано с серьезной нехваткой ресурсов у Украины.

Кроме того, он предположил, что свежая партия военной помощи из Европы не окажет решающего влияния на ситуацию для ВСУ. Эксперт выразил уверенность, что эти поставки не смогут сдержать продвижение российской армии на всех направлениях фронта, и отметил, что подобную оценку в частном порядке разделяют даже политики США и ЕС.