Кадыров заявил о продолжении наступательных действий около Херсона

Фото: Министерство обороны РФ

Рамзан Кадыров в Telegram-канале заявил о продолжении наступательных действий на Херсонском направлении. Он отметил, что командир полка «Север» ФСВНГ РФ Хасмагомед Магомадов вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории.

Прежде всего прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника. При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава. К выполнению боевой задачи наши ребята подходят максимально скрупулезно, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» удерживают поселок Спорное в ДНР, успешно защищая его от атак украинских военных. По его словам, накануне бойцы ВСУ пытались отбить этот населенный пункт, однако чеченские солдаты ликвидировали нападавших. При этом он отметил, что два бойца 54-й мотопехотной бригады ВСУ пошли на сделку и сдались в плен. Глава Чечни призвал других украинских военных поступить так же.

До этого Кадыров поделился видео о том, как в полевых условиях сослуживцы оперируют без наркоза раненых чеченских бойцов. Одному солдату пришлось ампутировать руку, другому удалили стопу. Кадыров отметил железную выдержку и стойкость чеченский бойцов.

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