Кадыров показал видео ампутации руки чеченскому бойцу сослуживцами

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поделился видео, как в полевых условиях раненых чеченских бойцов сослуживцы оперируют без наркоза. Одному солдату пришлось ампутировать руку, другому удалили стопу. Кадыров отметил железную выдержку и стойкость чеченский бойцов.

Показательный пример мужества и бесстрашия наших парней. В полевых условиях раненого бойца оперируют без наркоза. В другом случае тоже пострадавший воин, который ничем не выдаёт свое состояние, проявляя железную выдержку. Даже при таком положении их боевой настрой держится на высочайшем уровне. На ранения они не обращают абсолютно никакого внимания, настолько каждый из них горит желанием добить фашиста, — написал он.

Кадыров ранее заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».

Позже глава Чечни рассказал о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Кадыров призвал всех россиян иметь четкую гражданскую позицию и «не быть наивными» в интерпретации планов Запада.