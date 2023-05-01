Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию, которая защитит угнетенных народов от «так называемых демократических стран», передает РИА Новости. По его словам, для этого необходимо собрать «конкретно подготовленную команду из людей со всего мира», которые будут готовы отдать свою жизнь не за деньги, а «ради порядка».

В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными, — сказал Кадыров.

Глава региона признался, что эта задача будет сложной, но отметил, что он к этому стремится.

Ранее Кадыров сообщил, что оперативный личный состав ОМОНа «Ахмат-1» из Росгвардии Чеченской Республики отправился на смену своим соратникам в районе специальной военной операции. Он подчеркнул, что в составе подразделения присутствуют военнослужащие с богатым опытом в боевых ситуациях. По его словам, бойцы оборудованы всем необходимым для успешного выполнения операций, начиная от полного набора боевой экипировки и заканчивая современными средствами техники и вооружения.