Кадыров поэтично ответил «бесстыжей мрази» Слепакову

Фото: RKadyrov_95/t.me

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал обращение к артисту Семену Слепакову, покинувшему Россию и записавшему песню, в которой он раскритиковал спецоперацию на Украине. Обращение к юмористу написано в стихах. Кадыров высмеивает отсутствие патриотичности у Слепакова, а также его поэтические способности.

Кто-то обжегся своей папироской, это волнуется, видимо, Бродский, // лоб свой напрасно наморщил Есенин: «Как же добраться до уровня Сени?» — пишет Кадыров.

Глава Чечни также припомнил Слепакову его композицию о ЧМ-2018, в которой тот подшутил над Кадыровым. Он подчеркнул, что комик, ранее в своем творчестве критиковавший в том числе российскую оппозицию, теперь выступил против официальной политики Кремля.

Он тут недавно, нацистам в угоду, сбацал про «русскую маму» народу, // вот и узнали все матери враз — кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь, — гласит одно из четверостиший.

Ранее Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за «латте и чизкейк» и отправился в зону СВО, где погиб.