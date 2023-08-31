Кадыров назвал «циничным» введение санкций США против его матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал введение санкций США против его матери «намеренным и циничным пренебрежением всеми этическими нормами». По его словам, нелогичные решения западных стран уже не удивляют.

Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая мама. О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами, — написал Кадыров.

Кроме этого, он отметил, что США развязывают конфликты по «выдуманному поводу». В пример Кадыров привел первую и вторую чеченские кампании, Грузию и кризис на Украине. В настоящее время Госдеп «слишком вольготно себя чувствует, толкая на смерть украинский народ и прикрываясь радужной демократией», подчеркнул глава Чечни. При этом он заявил, что американские санкции «безболезненны» для России.

Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что спокойное отношение президента России Владимира Путина к западным санкциям вызывает непонимание у французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, реакция Путина приводит в бешенство европейских лидеров.