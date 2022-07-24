Кадыров: Европа пытается вынудить Россию перейти к полномасштабной войне

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Европа своими заявлениями и военной поддержкой Украины преследует одну цель — вынудить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы этого избежать, украинский народ должен «пинком под зад» вышвырнуть с Украины руководство страны.

Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть, — сказал Кадыров.

Ранее журналисты американского журнала Foreign Affairs предположили, что конфликт на Украине способен выйти из-под контроля. Это может произойти даже в том случае, если Запад и Россия не решатся на преднамеренную эскалацию ситуации. В статье говорится о том, что всему миру нужно учиться жить и выживать в новой реальности, которая приобрела осязаемые контуры после 24 февраля.