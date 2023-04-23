Кадыров: бойцы Росгвардии отправились в зону СВО «искоренять бандеровцев» Кадыров сообщил об отправке в зону СВО бойцов Росгвардии для «искоренения бандеровцев»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бойцы специального отряда быстрого реагирования

Бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии отправились в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел и передал военным 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов».

Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт. Защитники Родины к выполнению задач приступают, находясь в отличном настроении, и с твердым намерением искоренять бандеровцев на своем пути, — написал он.

Кадыров уточнил, что руководить бригадой будет опытный командир Хасмагомед «Гроза» Магомадов.

Ранее Кадыров заявил, что в рамках спецоперации на Украине Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».

Накануне глава Чечни заявил, что власти на местах должны заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, а не комментировать потери в СВО. По его словам, при исполнении боевых задач неизбежны потери, но манипулировать этим не нужно.