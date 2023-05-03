Кабмин упростил получение карты болельщика трем категориям россиян Правительство упростило оформление карты болельщика детям до 14 лет, инвалидам и пенсионерам

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Правительство упростило оформление карты болельщика россиянам в возрасте младше 14 лет, инвалидам всех групп и пенсионерам, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписано, новые правила начнут действовать с 26 мая.

Идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически, — говорится в сообщении.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. В настоящее время таким образом карты получают футболисты, тренеры и технический персонал клубов.

Кроме того, кабмином рекомендовано организовать на каждом стадионе отечественной премьер-лиги отдельные окна, куда пенсионеры и инвалиды могут обратиться за получением карты болельщика вне очереди.

Ранее сообщалось, что на фоне принятия закона о паспорте болельщика средняя посещаемость РПЛ по футболу составила 7580 зрителей, что примерно в три раза меньше, чем в среднем в прошлые годы. Когда государство решило внедрить электронную карту болельщика во внутреннем чемпионате, фанаты всех клубов РПЛ, кроме Грозненского «Ахмата», заявили, что перестанут ходить на стадион в случае принятия закона.