Кабмин отозвал проект повышения НДФЛ для работающих из-за границы

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Правительство России отозвало из Госдумы для уточнений проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе кабмина.

Да, подтверждаем, — ответили в пресс-службе.

Там добавили, что в документ необходимо внести некоторые технические уточнения до направления в Государственную думу.

Согласно законодательной инициативе, с которой выступило правительство РФ накануне, российские компании-работодатели смогут взимать подоходный налог с зарплат уехавших сотрудников по базовой ставке в 13–15%, а в случае утраты ими налогового резидентства — 30%.

Ранее в Госдуме предложили брать с миллионеров дополнительный двухпроцентный налог в помощь мобилизованным. Инициатива касается граждан, имеющих доход более чем 12 млн рублей в год.