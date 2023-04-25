Правительство России отозвало из Госдумы для уточнений проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе кабмина.
Да, подтверждаем, — ответили в пресс-службе.
Там добавили, что в документ необходимо внести некоторые технические уточнения до направления в Государственную думу.
Согласно законодательной инициативе, с которой выступило правительство РФ накануне, российские компании-работодатели смогут взимать подоходный налог с зарплат уехавших сотрудников по базовой ставке в 13–15%, а в случае утраты ими налогового резидентства — 30%.
Ранее в Госдуме предложили брать с миллионеров дополнительный двухпроцентный налог в помощь мобилизованным. Инициатива касается граждан, имеющих доход более чем 12 млн рублей в год.