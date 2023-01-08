Кабмин оценил идею признать экстремистскими нарушающие целостность РФ карты Правительство РФ одобрило проект о признании экстремистскими карт, нарушающих целостность России

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Правительство России одобрило законопроект, приравнивающий к экстремистским материалам карты, которые нарушают территориальную целостность РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В кабмине подчеркнули, что проект нужно доработать с учетом изложенных замечаний.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России». Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний, — говорится в комментарии.

Членам кабмина пока неясно, подпадают ли под действие проектируемой нормы карты и картографические материалы, выпущенные до присоединения к России новых регионов. В правительстве также отметили, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию. Для включения карт, нарушающих территориальную целостность РФ, в понятие «экстремистских материалов» необходимо наличие у субъекта умысла на совершение противоправных действий. Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики, говорится в тексте отзыва.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафа до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территорию Российской Федерации. Изменения коснутся статьи 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Инициаторы изменений приняли соответствующие решения после сообщений о том, что в последнее время стали чаще распространяться материалы, в которых оспаривается принадлежность Курильских островов, Крыма и других территорий к России.