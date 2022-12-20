В России начнут штрафовать за карты, оспаривающие целостность страны Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность РФ

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафа до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территорию Российской Федерации. Изменения коснутся статьи 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Такого рода информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к документу.

За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тысяч до 3 тысяч рублей либо же арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Штрафные санкции в отношении юридических лиц составят от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, изменения претерпит статья 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Предлагается указать, что «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России», будет приравнены к экстремистским материалам.

Инициаторы изменений приняли соответствующее решения после сообщений о том, что в последнее время стали чаще распространяться материалы, в которых оспаривается принадлежность Курильских островов, Крыма и других территорий к России.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи в магазине Leroy Merlin детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. На этой же карте не оказалось частично признанных республик Южной Осетии, Абхазии, а также ЛНР и ДНР.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы, их осквернение предусматривает наказание в виде штрафа до пяти млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.